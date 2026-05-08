Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив РСПП

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной промышленности и укрепление экономического потенциала Российской Федерации наградить Орденом "За доблестный труд" коллектив Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва", - говорится в документе.