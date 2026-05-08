Путин обсуждает с партнерами придание Дню Победы международного значения

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская Федерация обсуждает с партнерами, что можно было бы сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение, и его истинные герои не были забыты, заявил российский президент Владимир Путин.
"По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения и сделать все для того, чтобы не были забыты (герои - ред.) времен Второй мировой войны", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.
Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского союза и России в достижении Победы над нацизмом.