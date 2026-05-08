Путин отметил работу диспетчеров при ударе по авиацентру в Ростове-на-Дону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил высокопрофессиональную работу авиадиспетчеров.
- Путин сказал, что удар по ростовскому авиацентру мог бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов, но трагических событий не произошло благодаря работе диспетчеров.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокопрофессиональную работу авиадиспетчеров на фоне удара Киева по ростовскому авиацентру.
Глава государства в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить атаку Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.
"Это (удар по авиацентру - ред.), безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров", - сказал Путин.