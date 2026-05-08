Россия сохраняет память о Второй мировой войне с союзниками, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2026
20:15 08.05.2026 (обновлено: 21:23 08.05.2026)
Россия сохраняет память о Второй мировой войне с союзниками, заявил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия постоянно поддерживает тему памяти о Второй мировой войне в диалоге с друзьями в Китае, Индии и других государствах Антигитлеровской коалиции, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
"Мы постоянно держим этот вопрос (тему памяти о Второй мировой войне - ред.) на уровне повышенного внимания и в диалоге с нашими коллегами, друзьями в Китайской Народной Республике, в Индии, в других странах коалиции, Антигитлеровской коалиции", - сказал Путин в ходе совещания.
Путин обсуждает с партнерами придание Дню Победы международного значения
Вчера, 20:24
 
