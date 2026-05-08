Путин отметил работу диспетчеров в ростовском авиацентре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил работу авиационных диспетчеров в ростовском авиацентре.
- По его словам Путина, благодаря профессиональной работе диспетчеров не произошло трагических событий после удара Киева по ростовскому авиацентру.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Благодаря работе авиационных диспетчеров никаких трагических событий из-за удара Киева по ростовскому авиацентру не произошло, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.