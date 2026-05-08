Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область актом терроризма

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма.

"Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения", - сказал президент.