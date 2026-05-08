Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Предыдущее совещание президента с постоянными членами Совбеза РФ состоялось 24 апреля. На нем обсуждался вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, борьбе с преступностью.
В графике главы государства в пятницу также запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Белорусский лидер прибыл в Москву по случаю празднования Дня Победы.