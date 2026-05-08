В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам со всеми, инициатором сворачивания отношений с Евросоюзом была не Россия, сообщил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, получал ли Путин обращения о переговорах с Евросоюзом, и готов ли глава государства к контактам с ЕС.