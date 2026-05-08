Путин призвал Грузию и Молдавию передать потомкам традиции дружбы народов
12:11 08.05.2026 (обновлено: 12:19 08.05.2026)

Путин призвал Грузию и Молдавию передать потомкам традиции дружбы народов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • В обращении к народам Грузии и Молдавии он призвал передать последующим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи между народами.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал в поздравлении по случаю Дня Победы народы Грузии и Молдавии передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи между народами.
Путин в пятницу направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле.
"В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
