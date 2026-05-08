Захар Прилепин заявил, что остается в политике

Собеседник агентства также отметил, что военное командование не запрещает ему вести личный блог и делать некоторые высказывания, которые касаются и политики.

В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО. Недавно в интервью РИА Новости писатель заявил о том, что планирует продление контракта с Добровольческим корпусом.