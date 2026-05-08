Захар Прилепин заявил, что остается в политике

04:16 08.05.2026
Захар Прилепин заявил, что остается действующим политическим деятелем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Прилепин заявил, что остается действующим политическим деятелем, несмотря на военный контракт.
  • По словам Прилепина, его команда работает на разных направлениях и оказывает влияние на политику.
  • Писатель отметил, что военное командование не запрещает ему вести личный блог и высказываться на политические темы.
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил в интервью РИА Новости, что остается действующим политическим деятелем, несмотря на военный контракт.
"Я так или иначе остаюсь действующим политическим деятелем. Политик - это человек, который осмысляет текущую политическую деятельность и так или иначе на нее влияет. Я думаю, что влияние мое так или иначе имеет место, потому что у меня работает команда на самых разных направлениях", - сообщил Прилепин.
По его словам, добровольческий контракт и служба в Донбассе не делают его менее значимым политиком, чем те люди, которые заседают в Госдуме.
"У меня в Госдуме есть мои представители, есть в других системах, в общественной, в медийной ряд ребят моих работают, в культурной и так далее. Ну, вплоть до того, что наши люди работают в МЧС. Поэтому все это вместе я воспринимаю как деятельность в сфере большой политики", - добавил писатель.
Собеседник агентства также отметил, что военное командование не запрещает ему вести личный блог и делать некоторые высказывания, которые касаются и политики.
В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО. Недавно в интервью РИА Новости писатель заявил о том, что планирует продление контракта с Добровольческим корпусом.
