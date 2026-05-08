Социологи назвали число выпускников православных школ, поступающих в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным лаборатории "Социология религии" ПСТГУ, более 80% выпускников 11-х классов православных школ поступили в вузы в 2024 и 2025 годах.
- Исследователи также отметили, 83% из них поступили в светские вузы, 9% – в училища и техникумы, 3% выпускников поступили в духовные учебные заведения.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Более 80% выпускников 11-х классов православных школ поступили в вузы в 2024 и 2025 годах, рассказали РИА Новости в лаборатории "Социология религии" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
"83% – поступили в светские вузы. 9% – в училища и техникумы. 3% выпускников поступили в духовные учебные заведения, 3% – не стали продолжать обучение вовсе, а 1% – пошёл в армию", – сообщили в ПСТГУ.
В целом в России в 2024 году 72% выпускников школ поступили в вузы, говорится в предоставленных лабораторией РИА Новости результатах исследования.
Данные исследования, добавили в лаборатории социологии ПСТГУ, были подготовлены на основе результатов опроса руководителей православных школ России, проведенного в сотрудничестве с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Русской православной церкви с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. В опросе приняли участие руководители 160 школ, что, по данным лаборатории, составляет 80% от всех российских православных школ. Директора опрашивались об образовательном выборе выпускников за последние 2 года.