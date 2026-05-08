Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что односторонняя позиция немецкого правительства по конфликту на Украине вызывает глубокое разочарование.
- Он напомнил о срывах мирных договоренностей европейцами, в частности, о Стамбульских мирных договоренностях 2022 года.
- Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Односторонняя позиция немецкого правительства в отношении конфликта на Украине вызывает глубокое разочарование, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Посол напомнил, что Стамбульские мирные договоренности 2022 года, парафированные украинской делегацией, также были сорваны европейцами.
"Военно-техническая поддержка, оказываемая Украине европейскими государствами, огромна. Германия играет в этом ведущую роль. Естественно, это нас не устраивает, особенно учитывая определенные исторические параллели", - отметил посол РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Экс-глава МИД Германии предрек развал страны
Вчера, 15:55