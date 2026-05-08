Односторонняя позиция ФРГ по Украине разочаровывает, заявил посол России
10:49 08.05.2026
Односторонняя позиция ФРГ по Украине разочаровывает, заявил посол России

Посол Нечаев: односторонняя позиция Германии по Украине вызывает разочарование

Площадь Республики перед Рейхстагом в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что односторонняя позиция немецкого правительства по конфликту на Украине вызывает глубокое разочарование.
  • Он напомнил о срывах мирных договоренностей европейцами, в частности, о Стамбульских мирных договоренностях 2022 года.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Односторонняя позиция немецкого правительства в отношении конфликта на Украине вызывает глубокое разочарование, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Односторонняя позиция немецкого правительства в отношении этого конфликта вызывает более чем разочарование. Мы не услышали никаких сигналов из Европы, указывающих на готовность к переговорам, никаких предложений по мирному урегулированию", - заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.
Посол напомнил, что Стамбульские мирные договоренности 2022 года, парафированные украинской делегацией, также были сорваны европейцами.
Нечаев отметил, что из различных источников, включая ведущих западных политиков на Западе, можно услышать, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение, что российская экономика должна быть парализована, а вооружать Украину нужно столько, сколько потребуется.
"Военно-техническая поддержка, оказываемая Украине европейскими государствами, огромна. Германия играет в этом ведущую роль. Естественно, это нас не устраивает, особенно учитывая определенные исторические параллели", - отметил посол РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
