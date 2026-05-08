Посол России призвал США противостоять военным планам Германии - РИА Новости, 08.05.2026
10:05 08.05.2026 (обновлено: 10:23 08.05.2026)
Посол России призвал США противостоять военным планам Германии

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе.
  • Дарчиев подчеркнул, что политики Германии вынашивают планы "похода на Восток" вместо вечного покаяния.
  • Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию, в которой заявила о намерении создать самую сильную армию в Европе до 2039 года и определила Россию как "главную угрозу".
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе.
"Опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе", - заявил Дарчиев в ходе торжественного мероприятия в посольстве в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он подчеркнул, что политики Германии вынашивают планы "похода на Восток" вместо вечного покаяния.
Дипломат напомнил, что в России отрицание геноцида советского народа признали уголовно наказуемым. "Это пришлось сделать ввиду активного переписывания истории в современной Европе, когда геноцид советского народа замалчивается либо объявляется несуществующим как раз в той стране, которая развязала Вторую мировую войну, а сейчас, вместо того, чтобы вечно каяться, ее политики во власти вынашивают планы нового "похода на Восток" и воссоздания самой сильной европейской армии", - сказал Дарчиев.
Посол подчеркнул, что Красная Армия одержала великую победу, "которая спасла человечество от истребления "неполноценных народов" согласно изуверским планам нацистов и японских милитаристов". Дарчиев напомнил, что за эту победу пришлось поплатиться колоссальными жертвами - почти 27 миллионов человек, из которых 17 миллионов были мирными жителями.
Для отношений Москвы и Вашингтона разгром фашистов стал высшей точкой братства по оружию, что подтвердили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в совместном заявлении в 2020 году, сказал Дарчиев. "А историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 45-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства", - сказал посол.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
