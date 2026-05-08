03:39 08.05.2026
Поток туристов из России в Австралию остается небольшим, рассказал посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Австралии Михаил Петраков сообщил, что поток российских туристов в Австралию остается небольшим.
  • Российские туристы чаще всего выбирают для поездок крупные города и известные достопримечательности Австралии.
  • Австралия не вводила формальных ограничений на выдачу туристических виз гражданам России.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поток российских туристов в Австралию остается небольшим, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Поток наших туристов остается небольшим, в том числе в силу географической удаленности Австралии", - сказал он.
В качестве направлений для поездок россияне, по его словам, чаще всего выбирают крупные города, такие как Сидней, Мельбурн, Голд-Кост, Перт, или же "визитные карточки" страны - Большой Барьерный риф в штате Квинсленд, гору Улуру на Северной территории, остров Тасмания.
"Формальных ограничений на выдачу туристических виз гражданам России Австралия не вводила. Визовые заявки по-прежнему рассматриваются в индивидуальном порядке в рамках действующих процедур", - добавил Петраков.
