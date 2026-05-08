Рейтинг@Mail.ru
В Польше замминистра энергетики пришел на работу пьяным, рассказал очевидец - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 08.05.2026
В Польше замминистра энергетики пришел на работу пьяным, рассказал очевидец

Замминистра энергетики Польши Змарзлый пришел на работу пьяным и устроил скандал

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра энергетики Польши Мариан Змарзлый пришел на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил очевидец.
  • Охранник сначала отказался пропустить чиновника, что привело к скандалу.
  • В настоящее время служба безопасности министерства изучает записи камер видеонаблюдения.
ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель министра энергетики Польши Мариан Змарзлый пришел на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил скандал, сообщил РИА Новости очевидец происшествия.
"Замминистра Мариан Змарзлый хотел пройти на свое рабочее место, находясь в очень нетрезвом состоянии. Когда охранник отказался его пропустить, вспыхнул скандал", - рассказал собеседник агентства.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Польше забили тревогу после слов Туска о России
7 мая, 12:45
По его словам, чиновник "пришел в министерство в сопровождении неизвестной женщины и был настолько пьян, что шатался".
Собеседник агентства уточнил, что охранник не узнал заместителя министра, "что сразу вызвало его агрессию"
При этом Змарзлый "говорил нечетко, шатался на ногах, а в его дыхании отчетливо чувствовался алкоголь".
Когда охранник попросил своего оппонента предъявить документы, удостоверяющие личность, "мужчина взорвался и начал оскорблять сотрудника службы безопасности, грозил, что расквитается с ним", рассказал свидетель происшествия.
По его словам, в итоге Змарзлый смог пройти на пятый этаж здания министерства, при этом он оттолкнул охранника.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время служба безопасности министерства изучает записи камер видеонаблюдения.
Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
СМИ: директор ФБР якобы признавался, что в юности был арестован пьяным
25 апреля, 02:20
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала