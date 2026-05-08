В Польше замминистра энергетики пришел на работу пьяным, рассказал очевидец

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель министра энергетики Польши Мариан Змарзлый пришел на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил очевидец.

Охранник сначала отказался пропустить чиновника, что привело к скандалу.

В настоящее время служба безопасности министерства изучает записи камер видеонаблюдения.

ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель министра энергетики Польши Мариан Змарзлый пришел на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил скандал, сообщил РИА Новости очевидец происшествия.

"Замминистра Мариан Змарзлый хотел пройти на свое рабочее место, находясь в очень нетрезвом состоянии. Когда охранник отказался его пропустить, вспыхнул скандал", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, чиновник "пришел в министерство в сопровождении неизвестной женщины и был настолько пьян, что шатался".

Собеседник агентства уточнил, что охранник не узнал заместителя министра, "что сразу вызвало его агрессию"

При этом Змарзлый "говорил нечетко, шатался на ногах, а в его дыхании отчетливо чувствовался алкоголь".

Когда охранник попросил своего оппонента предъявить документы, удостоверяющие личность, "мужчина взорвался и начал оскорблять сотрудника службы безопасности, грозил, что расквитается с ним", рассказал свидетель происшествия.

По его словам, в итоге Змарзлый смог пройти на пятый этаж здания министерства, при этом он оттолкнул охранника.