В Польше замминистра энергетики пришел на работу пьяным, рассказал очевидец

ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель министра энергетики Польши Мариан Змарзлый пришел на работу в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил скандал, сообщил РИА Новости очевидец происшествия.
"Замминистра Мариан Змарзлый хотел пройти на свое рабочее место, находясь в очень нетрезвом состоянии. Когда охранник отказался его пропустить, вспыхнул скандал", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, чиновник "пришел в министерство в сопровождении неизвестной женщины и был настолько пьян, что шатался".
Собеседник агентства уточнил, что охранник не узнал заместителя министра, "что сразу вызвало его агрессию"
При этом Змарзлый "говорил нечетко, шатался на ногах, а в его дыхании отчетливо чувствовался алкоголь".
Когда охранник попросил своего оппонента предъявить документы, удостоверяющие личность, "мужчина взорвался и начал оскорблять сотрудника службы безопасности, грозил, что расквитается с ним", рассказал свидетель происшествия.
По его словам, в итоге Змарзлый смог пройти на пятый этаж здания министерства, при этом он оттолкнул охранника.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время служба безопасности министерства изучает записи камер видеонаблюдения.