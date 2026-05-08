Рейтинг@Mail.ru
Украинские беженцы резко ухудшили ситуацию с ВИЧ в Польше - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 08.05.2026
Украинские беженцы резко ухудшили ситуацию с ВИЧ в Польше

РИА Новости: миграция украинцев привела к ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше

© РИА Новости / Максим БлиновЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Забор крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовая миграция граждан Украины привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше.
  • Количество людей с ВИЧ в Польше увеличилось с 20 046 в 2020 году до 31 738 в 2025 году.
  • В 2022 году в Польше было зарегистрировано 2384 новых пациента с ВИЧ, из которых лишь 682 были гражданами страны, а в 666 случаях происхождение инфицированных не было установлено.
ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Массовая миграция граждан Украины привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше, сообщил РИА Новости представитель одной из инфекционных клиник.
"Имеющиеся у меня данные говорят о том, что по состоянию на 2020 год в Польше по официальным данным проживало 20 046 человек с ВИЧ, а в 2025-м их было уже 31 738. Это увеличение более чем наполовину за пять лет. При этом только в 2025 году было выявлено 2 755 случаев ВИЧ, а заболеваемость увеличилась втрое: с 2,43 до 7,37 на 100 тысяч жителей", - рассказал собеседник агентства.
Медицинская сестра регистрирует образцы крови - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Уровень заболеваемости ВИЧ в России снизился до исторического минимума
29 апреля, 11:35
Подобная тенденция сохраняется и в этом году - к концу апреля было зарегистрировано 791 новых пациентов с ВИЧ против 734 годом ранее за тот же период, добавил он.
Представитель клиники отмечает, что рост инфекций "вызван явным внешним фактором - миграцией с Украины".
По его словам, до начала боевых действий в этой стране проживало около 245 тысяч ВИЧ-инфицированных, а распространенность ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет составила около 0,9 процента. В Польше же этот показатель составлял около 0,1%, то есть почти в девять раз меньше.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
На Украине продолжают мобилизовывать больных ВИЧ
24 марта, 20:27
"Разница в выявлении новых носителей ВИЧ была еще больше - в 2021 году Украина зарегистрировала 37,1 случаев на 100 тысяч жителей, тогда как Польша - 3,58. Но после 2022 года, с притоком беженцев, число инфекций в Польше стало расти намного быстрее", - рассказал он.
По данным собеседника агентства, уже в 2022 году в Польше было зарегистрировано 2384 новых пациентов с ВИЧ, из которых лишь 682 были гражданами страны, а в 666 случаях происхождение инфицированных не было установлено, что стало возможно по причине законодательной защиты личных данных пациентов.
"На самом же деле, подавляющее большинство из этих носителей вируса, с так сказать неустановленным происхождением, являются гражданами Украины", - рассказал он.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Украине врачи подделывали призывникам анализы на ВИЧ для снятия с учета
4 марта, 18:01
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала