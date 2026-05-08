Украинские беженцы резко ухудшили ситуацию с ВИЧ в Польше

ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Массовая миграция граждан Украины привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше, сообщил РИА Новости представитель одной из инфекционных клиник.

"Имеющиеся у меня данные говорят о том, что по состоянию на 2020 год в Польше по официальным данным проживало 20 046 человек с ВИЧ, а в 2025-м их было уже 31 738. Это увеличение более чем наполовину за пять лет. При этом только в 2025 году было выявлено 2 755 случаев ВИЧ, а заболеваемость увеличилась втрое: с 2,43 до 7,37 на 100 тысяч жителей", - рассказал собеседник агентства.

Подобная тенденция сохраняется и в этом году - к концу апреля было зарегистрировано 791 новых пациентов с ВИЧ против 734 годом ранее за тот же период, добавил он.

Представитель клиники отмечает, что рост инфекций "вызван явным внешним фактором - миграцией с Украины".

По его словам, до начала боевых действий в этой стране проживало около 245 тысяч ВИЧ-инфицированных, а распространенность ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет составила около 0,9 процента. В Польше же этот показатель составлял около 0,1%, то есть почти в девять раз меньше.

"Разница в выявлении новых носителей ВИЧ была еще больше - в 2021 году Украина зарегистрировала 37,1 случаев на 100 тысяч жителей, тогда как Польша - 3,58. Но после 2022 года, с притоком беженцев, число инфекций в Польше стало расти намного быстрее", - рассказал он.

По данным собеседника агентства, уже в 2022 году в Польше было зарегистрировано 2384 новых пациентов с ВИЧ, из которых лишь 682 были гражданами страны, а в 666 случаях происхождение инфицированных не было установлено, что стало возможно по причине законодательной защиты личных данных пациентов.