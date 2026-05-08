15:45 08.05.2026
Участники "Бессмертного полка" прошли по Парижу со знаменем Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники "Бессмертного полка" прошли по Парижу со знаменем Победы.
  • Франция не вводила ограничения на использование советской символики на памятных мероприятиях в честь победы в Великой Отечественной войне.
  • Акция завершится возложением цветов к памятнику русским участникам французского Сопротивления на кладбище Пер-Лашез.
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Участники "Бессмертного полка" в Париже вышли на улицы французской столицы с знаменем Победы и флагами СССР, колонну сопровождают сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Франция в отличие от Германии не вводила ограничения на использование советской символики на памятных мероприятиях в честь победы в Великой Отечественной войне. В посольстве России в Германии эти ограничения назвали "абсурдными и циничными".
Участники памятной акции, приуроченной ко Дню Победы, собрались в пятницу днем у исторического цирка рядом с площадью Республики во французской столице, принеся фотографии своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в толпе можно увидеть флаги СССР, России и Франции, а также георгиевские ленточки и красные гвоздики.
"Бессмертный полк" направляется в сторону кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику русским участникам французского Сопротивления.
"Я ежегодно с 2014 года принимаю участие в шествии "Бессмертного полка", так как память о моем деде, который участвовал в Сталинградской битве и вернулся живой, для меня очень важна. Для меня и для миллионов российских семей это кровоточащая рана, которая не заживает", - поделилась с агентством одна из участниц акции по имени Юлия.
Колонну сопровождают несколько сотрудников французской полиции.
Как ранее сообщил РИА Новости один из организаторов "Бессмертного полка" в Париже Дмитрий де Кошко, местная полиция будет защищать участников акции от возможных провокаций.
