Немецкий политик назвала запрет знамени СССР в Берлине позором

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Эксперт по внешней политике от немецкой партии BSW Севим Дагделен раскритиковала запрет советской символики во время памятных мероприятий в Берлине.

"Что за позор — запретить знамя освободителей от фашизма!" — написала она в соцсети X

Кроме того, Дагделен процитировала "Приветствие Советской армии в день ее 24-летия" Эрнеста Хемингуэя, написанное в феврале 1942 года.

"Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной армии, который он никогда не сможет оплатить", — говорится в тексте.

Запрет на демонстрацию символов Победы на трех крупнейших воинских мемориалах Берлина — в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде — вступил в силу минувшей ночью и будет действовать до 23:00 мск 9 мая. Он касается флагов СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, военной формы, георгиевских ленточек и тому подобного. Нельзя также включать и исполнять российские военные песни и марши.