Немецкий политик назвала запрет знамени СССР в Берлине позором
14:02 08.05.2026 (обновлено: 14:34 08.05.2026)
Немецкий политик назвала запрет знамени СССР в Берлине позором

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Участники акции "Бессмертный полк" у Бранденбургских ворот в Берлине
Участники акции "Бессмертный полк" у Бранденбургских ворот в Берлине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по внешней политике от немецкой партии BSW Севим Дагделен раскритиковала запрет советской символики во время памятных мероприятий в Берлине.
  • Запрет на демонстрацию символов Победы вступил в силу на трех крупнейших воинских мемориалах Берлина и будет действовать до 23:00 мск 9 мая.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Эксперт по внешней политике от немецкой партии BSW Севим Дагделен раскритиковала запрет советской символики во время памятных мероприятий в Берлине.
"Что за позор — запретить знамя освободителей от фашизма!" — написала она в соцсети X.
Кроме того, Дагделен процитировала "Приветствие Советской армии в день ее 24-летия" Эрнеста Хемингуэя, написанное в феврале 1942 года.
"Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной армии, который он никогда не сможет оплатить", — говорится в тексте.
Запрет на демонстрацию символов Победы на трех крупнейших воинских мемориалах Берлина — в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде — вступил в силу минувшей ночью и будет действовать до 23:00 мск 9 мая. Он касается флагов СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, военной формы, георгиевских ленточек и тому подобного. Нельзя также включать и исполнять российские военные песни и марши.
Российское посольство потребовало от Германии отменить это решение. Дипломаты подчеркнули, что власти хотят ограничить права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей города, желающих достойно отметить праздник. В МИД запрет назвали позором.
В миреБерлин (город)СССРРоссияСевим ДагделенДень Победы — 2026
 
 
