Раненого подростка из Запорожской области перевезли в Москву

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Раненый подросток из Запорожской области перевезен в Москву, его состояние тяжелое, но он находится на самостоятельном дыхании, под наблюдением специалистов-реаниматологов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России.
О ранении троих детей после атаки дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей сообщал 1 мая заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. По его данным, один из детей в крайне тяжелом состоянии, также пострадала женщина.
"Пятнадцатилетний подросток, получивший тяжелую минно-взрывную травму в селе Великая Знаменка Запорожской области, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - рассказали в пресс-службе.
Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной уточнил, что подросток госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он получил тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, тяжелую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения костей черепа, головного мозга, трахеи, туловища и конечностей.
"При поступлении ему выполнено комплексное обследование, проведены консультации профильных специалистов. В ближайшее время будет определена дальнейшая тактика лечения. В настоящий момент состояние пациента оценивается как тяжелое, он находится на самостоятельном дыхании, под наблюдением специалистов-реаниматологов", - пояснил Прометной.
