Раненого подростка из Запорожской области перевезли в Москву

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Раненый подросток из Запорожской области перевезен в Москву, его состояние тяжелое, но он находится на самостоятельном дыхании, под наблюдением специалистов-реаниматологов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России.

О ранении троих детей после атаки дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей сообщал 1 мая заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. По его данным, один из детей в крайне тяжелом состоянии, также пострадала женщина.

« "Пятнадцатилетний подросток, получивший тяжелую минно-взрывную травму в селе Великая Знаменка Запорожской области, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - рассказали в пресс-службе.

Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной уточнил, что подросток госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он получил тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, тяжелую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения костей черепа, головного мозга, трахеи, туловища и конечностей.