Рейтинг@Mail.ru
В приложение "Почта России" вернули информацию о местонахождении посылок - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 08.05.2026
В приложение "Почта России" вернули информацию о местонахождении посылок

РИА Новости: данные о пребывании посылок вернули в приложение "Почта России"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения Почты России
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудница отделения Почты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В приложение «Почта России» вернули информацию о промежуточном местонахождении посылок.
  • Клиенты могут видеть, в каком городе остановился товар и в каком сортировочном центре он находится.
  • «Почта России» добавила возможность видеть точное местоположение отправления в режиме реального времени.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информацию о промежуточном местонахождении посылок вернули в приложение "Почта России": клиенты опять могут видеть, в каком городе остановился товар и в каком сортировочном центре он находится, заметил корреспондент РИА Новости.
В начале недели "Почта России" сообщила, что перешла на упрощенную модель отслеживания посылок, чтобы пользователь мог видеть только значимые этапы: прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению. Там отмечали, что все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании, что позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента множеством промежуточных статусов.
Однако теперь отправитель и получатель снова могут проследить путь товара в сортировочных центрах в разных городах. Также по-прежнему доступна информация об оформлении посылки и времени, когда она покинула место приема, а также дата, когда за товаром можно прийти в почтовое отделение.
В "Почте России" РИА Новости рассказали, что добавили возможность видеть точное местоположение отправления в режиме реального времени. "Клиент видит текущий статус посылки, это может быть и сортировка, и приемка в отделение - каждый значимый этап пути с географией сегодняшнего дня", - указали там.
Автоматизированный сортировочный центр Почты России - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В "Почте России" объяснили, почему упростили систему отслеживания посылок
4 мая, 19:06
 
Почта РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала