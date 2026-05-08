В приложение "Почта России" вернули информацию о местонахождении посылок

Краткий пересказ от РИА ИИ В приложение «Почта России» вернули информацию о промежуточном местонахождении посылок.

Клиенты могут видеть, в каком городе остановился товар и в каком сортировочном центре он находится.

«Почта России» добавила возможность видеть точное местоположение отправления в режиме реального времени.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информацию о промежуточном местонахождении посылок вернули в приложение "Почта России": клиенты опять могут видеть, в каком городе остановился товар и в каком сортировочном центре он находится, заметил корреспондент РИА Новости.

В начале недели " Почта России " сообщила, что перешла на упрощенную модель отслеживания посылок, чтобы пользователь мог видеть только значимые этапы: прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению. Там отмечали, что все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании, что позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента множеством промежуточных статусов.

Однако теперь отправитель и получатель снова могут проследить путь товара в сортировочных центрах в разных городах. Также по-прежнему доступна информация об оформлении посылки и времени, когда она покинула место приема, а также дата, когда за товаром можно прийти в почтовое отделение.