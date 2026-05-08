Рейтинг@Mail.ru
Жители Эстонии принесли цветы к памятнику Воину-освободителю Таллина - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 08.05.2026 (обновлено: 17:37 08.05.2026)
Жители Эстонии принесли цветы к памятнику Воину-освободителю Таллина

Жители Эстонии принесли цветы и свечи к "Бронзовому солдату" в Таллине

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкМонумент "Бронзовый солдат"" на Военном кладбище в Таллине
Монумент Бронзовый солдат на Военном кладбище в Таллине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Монумент "Бронзовый солдат"" на Военном кладбище в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Эстонии принесли цветы и свечи к памятнику Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, известному как "Бронзовый солдат".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Жители Эстонии принесли цветы и свечи к памятнику Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, широко известному как "Бронзовый солдат", сообщает в пятницу газета Postimees.
«
"К "Бронзовому солдату", который находится на кладбище Сил обороны в Таллине, уже сегодня (в пятницу - ред.) принесли множество цветов и свечей", - говорится в публикации на сайте издания.
Как сообщает издание, обстановка у памятника на кладбище была спокойная, пришедшие молча почтили память. На сайте газеты опубликована фотография, на которой можно увидеть множество букетов из гвоздик и других цветов, а также свечи у "Бронзового солдата".
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Эстонский премьер отпразднует на границе с Россией 9 мая
5 мая, 05:00
 
В миреТаллинЭстонияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала