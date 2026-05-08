Жители Эстонии принесли цветы к памятнику Воину-освободителю Таллина

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Жители Эстонии принесли цветы и свечи к памятнику Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, широко известному как "Бронзовый солдат", сообщает в пятницу газета Postimees

« "К "Бронзовому солдату", который находится на кладбище Сил обороны в Таллине, уже сегодня (в пятницу - ред.) принесли множество цветов и свечей", - говорится в публикации на сайте издания.

Как сообщает издание, обстановка у памятника на кладбище была спокойная, пришедшие молча почтили память. На сайте газеты опубликована фотография, на которой можно увидеть множество букетов из гвоздик и других цветов, а также свечи у "Бронзового солдата".

В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю.