Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, допустим ли шашлык на День Победы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:51 08.05.2026
Священник рассказал, допустим ли шашлык на День Победы

Священник Береговой: в шашлыке на День Победы нет ничего предосудительного

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Распятие в руках священнослужителя
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священник Владислав Береговой считает, что нет ничего предосудительного в приготовлении шашлыка на выходные, приуроченные ко Дню Победы.
  • По мнению клирика, после празднования 9 мая человек может вместе с семьей пойти туда, где можно пополнить силы, и выбрать еду по своему вкусу.
  • Священник считает положительным явлением то, что День Победы стал семейным праздником, который можно отметить за общим столом.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Нет ничего предосудительного в шашлыке на выходные, приуроченные ко Дню Победы, считает руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Я считаю, что нет ничего предосудительного в том, что после празднования Дня Победы, хождения Бессмертным полком, возложения цветов у памятников и посещения митингов наш русский человек идет вместе со своей семьей в выходной день туда, где можно пополнить силы. Кто ест шашлыки – тот жарит шашлыки. Кто ест только брокколи и цветную капусту – вкушают брокколи и цветную капусту", – сказал священник РИА Новости.
Торжества, добавил он, во все времена сопровождались застольями, и даже в древней Церкви у первых христиан литургия всегда сопровождались обязательной "трапезой любви" – агапой, на которой разделяли принесенные друг другом яства.
То, что День Победы стал семейным праздником, который есть возможность отметить за общим столом – хорошее явление, считает Береговой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Калмыкии мужчина ударил священника ножом
7 мая, 21:17
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала