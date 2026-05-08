Священник рассказал, допустим ли шашлык на День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Священник Владислав Береговой считает, что нет ничего предосудительного в приготовлении шашлыка на выходные, приуроченные ко Дню Победы.
- По мнению клирика, после празднования 9 мая человек может вместе с семьей пойти туда, где можно пополнить силы, и выбрать еду по своему вкусу.
- Священник считает положительным явлением то, что День Победы стал семейным праздником, который можно отметить за общим столом.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Нет ничего предосудительного в шашлыке на выходные, приуроченные ко Дню Победы, считает руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Я считаю, что нет ничего предосудительного в том, что после празднования Дня Победы, хождения Бессмертным полком, возложения цветов у памятников и посещения митингов наш русский человек идет вместе со своей семьей в выходной день туда, где можно пополнить силы. Кто ест шашлыки – тот жарит шашлыки. Кто ест только брокколи и цветную капусту – вкушают брокколи и цветную капусту", – сказал священник РИА Новости.
Торжества, добавил он, во все времена сопровождались застольями, и даже в древней Церкви у первых христиан литургия всегда сопровождались обязательной "трапезой любви" – агапой, на которой разделяли принесенные друг другом яства.
То, что День Победы стал семейным праздником, который есть возможность отметить за общим столом – хорошее явление, считает Береговой.
