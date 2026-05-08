12:08 08.05.2026 (обновлено: 18:42 08.05.2026)
Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с 81-й годовщиной победы в ВОВ

Президент Владимир Путин . Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
  • В обращении он призвал сохранить память о событиях военных лет и передать последующим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.
"В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран", - говорится в поздравлении.
Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, российский лидер не мог не обратиться к гражданам этих стран, потому что их родственники также воевали в Великой Отечественной войне.
"Победу в Великой Отечественной войне — и на фронте, и в тылу — завоевал советский народ... Естественно, наш президент не мог не обратиться к народам, родственники которых воевали вместе с русскими, белорусами, армянами, казахами, киргизами, можно перечислить весь советский народ. Все сопричастны к этой победе", - сказал Водолацкий в беседе с "Лентой.ру".
