Участники СВО пройдут на параде Победы по брусчатке на Красной площади

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Участники спецоперации пройдут на параде ко Дню Победы по брусчатке на Красной площади, сообщило Минобороны РФ.
"Завтра на Параде Победы по брусчатке на Красной Площади торжественным маршем снова пройдут участники СВО", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
В ведомстве рассказали, что в парадном строю пройдет Герой России Роман Апалков, который уже три раза участвовал в параде ко Дню Победы в 2016, 2017 и 2025 годах. Первый раз он прошел по брусчатке Красной Площади будучи курсантом Московского высшего общевойскового командного училища. В прошлом году он также входил в парадный расчет участников СВО.
Апалков рассказал, что сначала предложил командиру, который сообщил ему о том, что он будет принимать участие в параде, не отправлять его, а оставить выполнять боевые задачи. Однако начальник объяснил ему, что участие в параде – тоже государственная задача, которую надо выполнить.