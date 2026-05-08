Путин поздравил иностранных лидеров с 9 Мая

12:04 08.05.2026 (обновлено: 13:18 08.05.2026)
Путин поздравил лидеров и жителей зарубежных стран с 9 Мая

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил зарубежных лидеров с предстоящим Днем Победы.
  • Послания были направлены главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
  • Президент поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, проживающих в этих странах, за их подвиг.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с предстоящим Днем Победы.
Президент направил послания главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
"В этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками", — привела его слова пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, проживающих в этих странах, за их подвиг, пожелал им здоровья и долголетия.
Также он призвал граждан Грузии и Молдавии передать потомкам традиции дружбы между народами и сохранить память об общей победе.
День Победы — 2026Владимир ПутинАрменияБелоруссияАзербайджанГрузияМолдавия
 
 
