08:54 08.05.2026
В России 9 мая пройдет акция "Гудок Победы"

Пассажирские и товарные поезда и электрички в полдень 9 мая дадут "Гудок Победы"

Поезд на железной дороге. Архивное фото
  • 9 мая поезда на сети РЖД примут участие во всероссийской акции "Гудок Победы".
  • В 12:00 по местному времени грузовые поезда, маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Поезда на сети РЖД 9 мая дадут "Гудок Победы", сообщила компания.
"9 Мая РЖД проведут всероссийскую акцию "Гудок Победы"... В 12.00 по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал", - говорится в сообщении РЖД.
Этой традиции 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов.
"По сути, железная дорога оповестила страну о Победе раньше официального радио", - пишут РЖД.
ОбществоГерманияЮрий ЛевитанРЖДДень Победы — 2026
 
 
