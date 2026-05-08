Очные шествия "Бессмертного полка" проведут в 37 регионах

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Традиционные очные шествия "Бессмертного полка" предварительно планируются в 37 регионах России, онлайн-акция пройдет во всех субъектах РФ, а также за рубежом, сообщила РИА Новости руководитель исполкома "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
"Один из форматов - это традиционное шествие "Бессмертного полка". На данный момент главы субъектов и оперативные штабы уже приняли решение в 37 регионах проводить "Бессмертный полк" в традиционном формате… Предварительно пока 37 регионов традиционные шествия проведут", - сказала Шадрина.
Она отметила, что 6 мая завершился прием заявок на акцию "Бессмертный полк онлайн", она пройдет во всех регионах России, а также за рубежом.
"Также будут и другие форматы, такие как стены памяти, "Бессмертный полк на транспорте", "Бессмертный полк на одежде", "Бессмертный полк в социальных сетях" и так далее. То есть все форматы, которые мы ранее заявляли - "Бессмертный полк на стадионе", праздничные автопробеги - они все в этом году пройдут по всей нашей стране и за рубежом", - добавила Шадрина.