Рейтинг@Mail.ru
Очные шествия "Бессмертного полка" проведут в 37 регионах - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 08.05.2026
Очные шествия "Бессмертного полка" проведут в 37 регионах

Шадрина: очные шествия «Бессмертного полка» пройдут в 37 регионах России

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очные шествия «Бессмертного полка» предварительно планируются в 37 регионах России.
  • Онлайн-акция «Бессмертный полк» пройдет во всех субъектах РФ и за рубежом.
  • Будут реализованы различные форматы акции, такие как «Бессмертный полк на транспорте», «Бессмертный полк на одежде», «Бессмертный полк в социальных сетях» и другие.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Традиционные очные шествия "Бессмертного полка" предварительно планируются в 37 регионах России, онлайн-акция пройдет во всех субъектах РФ, а также за рубежом, сообщила РИА Новости руководитель исполкома "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
"Один из форматов - это традиционное шествие "Бессмертного полка". На данный момент главы субъектов и оперативные штабы уже приняли решение в 37 регионах проводить "Бессмертный полк" в традиционном формате… Предварительно пока 37 регионов традиционные шествия проведут", - сказала Шадрина.
Участники акции памяти Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Акция "Бессмертный полк" в Берлине пройдет в условиях ограничений
Вчера, 14:04
Она отметила, что 6 мая завершился прием заявок на акцию "Бессмертный полк онлайн", она пройдет во всех регионах России, а также за рубежом.
"Также будут и другие форматы, такие как стены памяти, "Бессмертный полк на транспорте", "Бессмертный полк на одежде", "Бессмертный полк в социальных сетях" и так далее. То есть все форматы, которые мы ранее заявляли - "Бессмертный полк на стадионе", праздничные автопробеги - они все в этом году пройдут по всей нашей стране и за рубежом", - добавила Шадрина.
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Песков заявил об интересе к акции "Бессмертный полк" за рубежом
Вчера, 12:40
 
ОбществоРоссияНаталья ШадринаДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала