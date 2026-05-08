Врач назвала продукт, улучшающий настроение

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сыр содержит в составе аминокислоту триптофан, необходимую для выработки серотонина, тем самым положительно влияя на эмоциональный фон, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Сыр – источник молочных жиров, полноценного по аминокислотному составу белка, кальция в хорошо усвояемой форме, фосфора, витаминов А, В2 и В. Белок, который содержится в сыре, хорошо усваивается, содержит незаменимые аминокислоты – лизин, метионин, триптофан. Триптофан является предшественником серотонина – нейромедиатора, который положительно влияет на эмоциональный фон", - рассказала Стародубова.
По ее словам, сыр, при отсутствии противопоказаний, следует употреблять в небольших количествах, так как необходимо учитывать высокое содержание насыщенных жиров и соли в этом продукте, а также его высокую калорийность, поэтому лучше есть его не каждый день и не более 20-30 граммов.