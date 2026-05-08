Врач рассказала, как избежать тяжести после шашлыков
04:29 08.05.2026
Врач рассказала, как избежать тяжести после шашлыков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, что некрахмалистые овощи, такие как огурцы, помидоры и зелень, помогут снизить нагрузку на пищеварение при употреблении шашлыка.
  • Оптимальная порция мяса при употреблении шашлыка — 200–300 грамм, при чувствительном ЖКТ — до 100 грамм, также рекомендуется отказаться от алкоголя и десерта.
  • За несколько дней до праздников нутрициолог советует ограничить сладкое, избыток жиров и продукты с высоким содержанием крахмала, а также пить больше чистой воды для облегчения пищеварения.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария.
"Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины - переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря", - сказала она.
"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи - огурцы, помидоры, зелень", - добавила эксперт.
При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса - 200-300 грамм, при чувствительном ЖКТ - до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария.
Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику - ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше - теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение.
Нутрициолог отметила, что особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией), так как жирная пища может спровоцировать обострение. По разным оценкам, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах.
