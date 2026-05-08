Врач рассказала, как избежать тяжести после шашлыков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария.

"Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины - переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря", - сказала она.

"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи - огурцы, помидоры, зелень", - добавила эксперт.

При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса - 200-300 грамм, при чувствительном ЖКТ - до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария.

Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику - ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше - теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение.