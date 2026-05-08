Доцент назвала продукты, которые вызывают тревожность

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Сладости, а также выпитые на голодный желудок кофе и энергетики могут вызывать раздражительность и тревожность, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
"Есть связь между настроением и едой, особенно сладким. Когда мы едим сладкое, происходит скачок уровня глюкозы и выброс инсулина, после чего уровень сахара резко падает. Сладость дает временную эйфорию, временную энергию, а потом наступает тревожность, человек становится раздражительным", - сказала Ким.
То же касается и кофе, по ее словам.
"Или, например, кофе или энергетик на голодный желудок стимулируют выброс адреналина и кортизола, и это тоже повышает тревожность. Это может провоцировать вспышки гнева, особенно если человек к ним предрасположен", - добавила она.
Она также отметила, что такие состояния может провоцировать и недостаток в рационе белков и полезных жиров.
"Человек вроде поел, но у него нет сил, не хватает энергии, из-за этого он злой, уставший. Серотонин и дофамин - гормоны радости - тоже формируются из белков. И если у человека не хватает в рационе белка, то и гормонов этих также не хватает, соответственно, он постоянно чувствует себя уставшим и "увядшим", - рассказала Ким.