Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы.
- Песков подчеркнул, что Россия имеет право гордиться Днем Победы.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. России не требуются чьи-то разрешения для проведения парада, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жителям страны не нужно и разрешение на то, чтобы гордиться этим праздником.