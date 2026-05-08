Фицо пока не мог передать Путину послание от Зеленского, заявил Песков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не имел возможности передать президенту РФ Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встречи пока не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передано ли уже послание.
"Фицо задавали вопрос в эфире. Да, он сказал, что передаст кое-что от Зеленского", - отметил пресс-секретарь.