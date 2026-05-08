Песков сообщил о переносе вручения ордена Жукова Президентскому полку

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония вручения ордена Жукова президентскому полку Московского Кремля будет перенесена по причине плотного графика президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Были другие дела у президента, которые затянулись. Поэтому было принято решение просто перенести эту церемонию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о переносе церемонии.
Торжественная церемония приурочена к 90-летию полка.