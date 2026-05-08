Данные об отце Путина есть на сайте "Бессмертного полка", сообщил Песков - РИА Новости, 08.05.2026
13:18 08.05.2026
Данные об отце Путина есть на сайте "Бессмертного полка", сообщил Песков

Песков: данные об отце Путина уже есть на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Илья Питалев
Наградной лист Владимира Спиридоновича Путина на ПМЭФ-2025
Наградной лист Владимира Спиридоновича Путина на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данные об отце Владимира Путина уже есть на сайте "Бессмертного полка".
  • Владимира Спиридоновича Путина включили на сайт в годы пандемии.
  • Он воевал в Ленобласти и был ранен на плацдарме "Невский пятачок", за что был удостоен медали "За боевые заслуги".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Данные об отце президента РФ Владимира Путина, Владимире Спиридоновиче Путине, уже есть на сайте "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (отец президента РФ Владимира Путина - ред.) был включен еще в предыдущие годы, то есть это же было сделано, собственно, это было сделано еще в годы пандемии, когда вот этот вот сайт создавался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, включил ли президент РФ своего отца в виртуальный бессмертный полк.
Отец президента РФ воевал в Ленобласти и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с Невского пятачка на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента РФ был удостоен медали "За боевые заслуги".
