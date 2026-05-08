Данные об отце Путина есть на сайте "Бессмертного полка", сообщил Песков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Данные об отце президента РФ Владимира Путина, Владимире Спиридоновиче Путине, уже есть на сайте "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (отец президента РФ Владимира Путина - ред.) был включен еще в предыдущие годы, то есть это же было сделано, собственно, это было сделано еще в годы пандемии, когда вот этот вот сайт создавался", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, включил ли президент РФ своего отца в виртуальный бессмертный полк.
Отец президента РФ воевал в Ленобласти и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с Невского пятачка на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента РФ был удостоен медали "За боевые заслуги".