В Кремле пройдет прием для приглашенных на парад глав государств

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая в Кремле пройдет торжественный прием для приглашенных на День Победы глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На завтра, на 9 мая, в Кремле запланирован прием для глав делегаций государств, приглашенных на военный парад", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что прием ничем не будет отличаться от обычных.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в День Победы Россию посетят представители Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской.