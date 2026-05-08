В Кремле пройдет прием для приглашенных на парад глав государств

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девятого мая в Кремле пройдет торжественный прием для приглашенных на День Победы глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На завтра, на 9 мая, в Кремле запланирован прием для глав делегаций государств, приглашенных на военный парад", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что прием ничем не будет отличаться от обычных.