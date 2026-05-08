Песков: Россия продолжит диалог с МОК по возвращению на международную арену

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия продолжит диалог с МОК по возвращению российских атлетов на международную спортивную арену, работа будет вестись в том числе на уровне юридической комиссии и отдельных федераций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы тоже продолжим наш диалог с Международным олимпийским комитетом. Будем работать дальше, в том числе, будем работать и на уровне отдельных федераций", - сказал Песков.
Он добавил, что юридическая комиссия МОК также продолжит работу для возвращения России в олимпийскую семью.
Ранее МОК объявил, что оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сославшись в том числе на "озабоченность" в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы. При этом рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов были сняты.