Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы в Москве.
- Журналистов будет меньше из-за формата мероприятия.
- Ограничений по получению видеосигнала для прессы не ожидается.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы в Москве.
Ранее с таким утверждением выступил немецкий журнал Spiegel.
«
"Ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась", — подчеркнул Песков.
По его словам, корреспондентов из России и других стран будет меньше, чем в прошлом году, это связано с форматом мероприятия: в нем не участвует военная техника из-за террористической угрозы со стороны Украины.
Спикер Кремля добавил, что ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада не будет.
В субботу по Красной площади в составе пешей колонны пройдут военные из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне СВО. В авиационной части пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.