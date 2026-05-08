Рейтинг@Mail.ru
Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 08.05.2026 (обновлено: 14:24 08.05.2026)
Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад

Песков: Кремль не отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы в Москве.
  • Журналистов будет меньше из-за формата мероприятия.
  • Ограничений по получению видеосигнала для прессы не ожидается.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы в Москве.
Ранее с таким утверждением выступил немецкий журнал Spiegel.
Лавров об ответе Москвы в случае попыток срыва Киевом Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы
Вчера, 11:35
«

"Ограничено количество журналистов, которые будут присутствовать на параде, но ни у кого аккредитация не отзывалась", — подчеркнул Песков.

По его словам, корреспондентов из России и других стран будет меньше, чем в прошлом году, это связано с форматом мероприятия: в нем не участвует военная техника из-за террористической угрозы со стороны Украины.
Спикер Кремля добавил, что ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада не будет.
В субботу по Красной площади в составе пешей колонны пройдут военные из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне СВО. В авиационной части пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих на 9 Мая
7 мая, 15:40
 
РоссияДмитрий ПесковДень Победы — 2026УкраинаМоскваСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала