Рейтинг@Mail.ru
Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 08.05.2026 (обновлено: 03:04 08.05.2026)
Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы

Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы.
  • Оно будет действовать до 10 мая.
  • В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия.
  • Минобороны призвало Украину последовать примеру и предупредило об ответе на нарушения.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
На угрозы Зеленского и ЕС ответит русская ракета
5 мая, 08:00
В Минобороны призвали Киев последовать примеру. Там также предупредили, что Вооруженные силы дадут адекватный ответ, если ВСУ нарушат перемирие или попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов.
Кроме того, ведомство учло угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
Также министерство призвало население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть город.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала