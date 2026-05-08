Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.

В Минобороны призвали Киев последовать примеру. Там также предупредили, что Вооруженные силы дадут адекватный ответ, если ВСУ нарушат перемирие или попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов.

Кроме того, ведомство учло угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.