Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы.
- Оно будет действовать до 10 мая.
- В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия.
- Минобороны призвало Украину последовать примеру и предупредило об ответе на нарушения.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В Минобороны призвали Киев последовать примеру. Там также предупредили, что Вооруженные силы дадут адекватный ответ, если ВСУ нарушат перемирие или попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов.
Кроме того, ведомство учло угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят ударом по центру Киева.
Также министерство призвало население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть город.
