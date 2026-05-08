Экс-главреда рязанского информагентства внесли в перечень террористов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший главный редактор рязанского информационного агентства YA62.RU Александр Мойсеюк* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)...Мойсеюк* Александр Витальевич, 12.09.1986 года рождения, город Рязань", - говорится в перечне.
В начале марта Рязанский областной суд сообщил, что бывший главред рязанского информагентства YA62.RU Мойсею*к находится в СИЗО, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.3 УК РФ, из-за финансирования "ФБК"**.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ.
**Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.