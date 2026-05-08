Рейтинг@Mail.ru
Пентагон обнародовал архивы данных об НЛО - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 08.05.2026 (обновлено: 18:05 08.05.2026)
Пентагон обнародовал архивы данных об НЛО

США начали публиковать обещанные Трампом файлы по НЛО

© AP Photo / Department of Defense Кадр видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект
Кадр видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Department of Defense
Кадр видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США начали публиковать файлы по НЛО, как обещал президент Дональд Трамп.
  • На сайте Пентагона появились десятки фото, видео и текстовых документов.
  • При этом правительство не может сделать окончательный вывод о природе наблюдавшихся явлений.
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО.
Сегодня на сайте Пентагона появились десятки фото, видео и текстовых документов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Надеюсь, это совпадение". Почему в США гибнут ученые, изучающие НЛО
22 апреля, 08:00
«
"Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи, что означает, что правительство не в состоянии вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений", — говорится в сообщении.
Среди обнародованных файлов есть фотографии с Луны, снятые во время миссии "Аполлон-12". На кадрах видны объекты, похожие на небольшие точки.
В ведомстве также заявили, что будут публиковать новые документы каждые несколько недель.
Трамп пообещал опубликовать информацию о внеземной жизни после признания своего предшественника Барака Обамы об инопланетянах.
Астронавт Брайан Бинни - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Американский астронавт рассказал о встрече с НЛО, пишут СМИ
6 мая, 11:33
 
СШАВ миреДональд ТрампБарак ОбамаПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала