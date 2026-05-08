Пентагон обнародовал архивы данных об НЛО

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО.
Сегодня на сайте Пентагона появились десятки фото, видео и текстовых документов.
"Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи, что означает, что правительство не в состоянии вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений", — говорится в сообщении.
Среди обнародованных файлов есть фотографии с Луны, снятые во время миссии "Аполлон-12". На кадрах видны объекты, похожие на небольшие точки.
В ведомстве также заявили, что будут публиковать новые документы каждые несколько недель.
Трамп пообещал опубликовать информацию о внеземной жизни после признания своего предшественника Барака Обамы об инопланетянах.