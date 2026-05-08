Парламент Болгарии избрал новым премьером противника помощи Киеву Радева - РИА Новости, 08.05.2026
11:31 08.05.2026 (обновлено: 12:07 08.05.2026)
Парламент Болгарии избрал новым премьером противника помощи Киеву Радева

БТА: парламент Болгарии избрал новое правительство во главе с Радевым

© REUTERS / Spasiyana SergievaРумен Радев во время выступления в парламенте Болгарии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Болгарии избрал новое правительство во главе с премьером Руменом Радевым.
  • Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Украине.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новым премьером Болгарии станет Румен Радев, выступавший против продолжения поддержки Украины, передает БТА.
«

"Парламент избрал правительство во главе с премьер-министром Руменом Радевым", — сообщило агентство.

Возглавляемая им партия "Прогрессивная Болгария" одержала победу на выборах в апреле. Они стали уже восьмыми за последние пять лет. Сформировать устойчивое правительство за это время так и не удалось.
В январе Радев ушел в отставку с поста президента ради участия в выборах. Западные чиновники называют его пророссийски настроенным. Политик выступал против военной помощи Киеву и критиковал болгарские власти за поспешно подписанное соглашение о безопасности между двумя странами. Также он призывал Европу пересмотреть оценку спецоперации и вернуться к дипломатии.
Британская газета Telegraph писала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС, а журнал Politico указывал, что его позиция по Украине близка к московской и он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.
Депутат Европарламента Валери Хайер, близкая к президенту Франции Эммануэлю Макрону, жаловалась на риск появления в Софии "прокремлевского правительства в критический момент".
