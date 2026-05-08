Полиция Парижа примет меры для защиты "Бессмертного полка"

Участники акции "Бессмертный полк" на одной из улиц в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Полиция Парижа примет меры для защиты памятной акции "Бессмертный полк", которая пройдет 8 мая во французской столице, от возможных провокаций, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия Дмитрий де Кошко.

Ранее посол РФ Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что шествия "Бессмертного полка" пройдут в разных городах Франции. Памятная акция в Париже запланирована на 8 мая.

"Да, конечно, меры были приняты. Французская полиция будет защищать нас", - сказал де Кошко в ответ на вопрос о мерах безопасности на мероприятии.

Он не исключил, что в ходе шествия могут произойти провокации со стороны украинских граждан.

"Могут быть провокации, бандеровцы в Париже есть", - отметил организатор.

Де Кошко сообщил, что сбор участников "Бессмертного полка" пройдет недалеко от площади Республики, после чего колонна двинется в сторону кладбища Пер-Лашез к памятнику русским участникам французского Сопротивления.