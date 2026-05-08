Рейтинг@Mail.ru
Полиция Парижа примет меры для защиты "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 08.05.2026
Полиция Парижа примет меры для защиты "Бессмертного полка"

РИА Новости: полиция Парижа будет защищать "Бессмертный полк" от провокаций

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" на одной из улиц в Париже
Участники акции Бессмертный полк на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" на одной из улиц в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Парижа примет меры для защиты акции «Бессмертный полк» от возможных провокаций.
  • Сбор участников «Бессмертного полка» в Париже пройдет недалеко от площади Республики, после чего колонна двинется в сторону кладбища Пер-Лашез.
  • Организаторы акции не исключают возможных провокаций со стороны украинских граждан.
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Полиция Парижа примет меры для защиты памятной акции "Бессмертный полк", которая пройдет 8 мая во французской столице, от возможных провокаций, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия Дмитрий де Кошко.
Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что шествия "Бессмертного полка" пройдут в разных городах Франции. Памятная акция в Париже запланирована на 8 мая.
Шествие Бессмертного полка в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Нидерландах
2 мая, 16:15
"Да, конечно, меры были приняты. Французская полиция будет защищать нас", - сказал де Кошко в ответ на вопрос о мерах безопасности на мероприятии.
Он не исключил, что в ходе шествия могут произойти провокации со стороны украинских граждан.
"Могут быть провокации, бандеровцы в Париже есть", - отметил организатор.
Де Кошко сообщил, что сбор участников "Бессмертного полка" пройдет недалеко от площади Республики, после чего колонна двинется в сторону кладбища Пер-Лашез к памятнику русским участникам французского Сопротивления.
Ранее представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах сообщил РИА Новости, что украинцы 2 мая попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы.
Участники акции памяти Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Акция "Бессмертный полк" в Берлине пройдет в условиях ограничений
Вчера, 14:04
 
В миреПарижРоссияФранцияАлексей МешковДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала