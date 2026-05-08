Президент Южной Осетии поздравил Путина и российский народ с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2026
14:25 08.05.2026
Президент Южной Осетии поздравил Путина и российский народ с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи. Архивное фото
  • Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и российских граждан с наступающим Днем Победы.
  • Гаглоев отметил особое значение роли России в обеспечении безопасности и стабильности в нынешние времена.
  • Президент Южной Осетии подчеркнул, что 9 мая 1945 года стало символом стойкости, мужества и самоотверженности в борьбе с фашизмом.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и российских граждан с наступающим Днем Победы, сообщила пресс-служба югоосетинского лидера.
Гаглоев в четверг прибыл в Москву для участия в мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Южной Осетии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь российский народ с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!.. Полностью солидарны с последовательной позицией Российской Федерации в вопросах защиты исторической правды и укрепления международного мира и стабильности", - приводит пресс-служба слова Гаглоева из поздравительного послания лидеру РФ.
Он отметил, что в нынешние времена, когда мир вновь сталкивается с вызовами, роль России в обеспечении безопасности и стабильности приобретает особое значение.
Гаглоев добавил, что 9 мая 1945 года стало символом стойкости, мужества и самоотверженности, проявленных в борьбе с фашизмом, и память о подвиге советского народа навсегда останется в сердцах людей.
Южная ОсетияРоссияВладимир ПутинМоскваАлан ГаглоевДень Победы — 2026
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
