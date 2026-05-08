Опрос показал, сколько немцев верит в то, что США продолжит защищать Европу

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Более 75% немцев выразили сомнения в том, что Соединенные Штаты продолжат гарантировать безопасность Европы в рамках НАТО на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении вывести войска из ФРГ.