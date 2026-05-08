Опрос показал, сколько немцев верит в то, что США продолжит защищать Европу - РИА Новости, 08.05.2026
17:24 08.05.2026
Опрос показал, сколько немцев верит в то, что США продолжит защищать Европу

Более 75% немцев считают, что США не будет защищать Европу в рамках НАТО

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Более 75% немцев выразили сомнения в том, что Соединенные Штаты продолжат гарантировать безопасность Европы в рамках НАТО на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении вывести войска из ФРГ.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Согласно результатам опроса, 77% респондентов выразили сомнения в том, что Вашингтон продолжит гарантировать безопасность своих европейских союзников по НАТО. В то же время, только 19% участников опроса заявили, что, по их мнению, США продолжат обеспечивать безопасность Европы в НАТО.
Опрос проводился в период с 5 по 7 мая 2026 года среди 1240 совершеннолетних избирателей онлайн и посредством телефонных звонков. Погрешность составляет приблизительно 3 процентных пункта.
