Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили метод борьбы с фейковыми отзывами в интернете - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 08.05.2026 (обновлено: 04:06 08.05.2026)
В ОП предложили метод борьбы с фейковыми отзывами в интернете

Машаров предложил ввести механизм досудебного удаления фейковых отзывов

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров предложил ввести механизм досудебного удаления фейковых отзывов о товарах или услугах в России.
  • Машаров подчеркнул, что недостоверные отзывы стали инструментом конкурентной борьбы и наносят серьезный ущерб бизнесу.
  • По мнению Машарова, СМИ, маркетплейсы и социальные сети должны снимать подобные публикации и размещать опровержения, если фейковый отзыв набрал значительное число просмотров.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Механизм досудебного удаления фейковых отзывов о товарах или услугах необходимо ввести в России, так как недостоверные публикации наносят серьезный ущерб бизнесу и отпугивают покупателей, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров отметил, что с недостоверной информацией граждане сталкиваются ежедневно, в том числе при выборе товаров и услуг, однако вводить штрафы за такие публикации нецелесообразно - требуются иные решения.
Дачный отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Дачников предупредили, как распознать фейковые растения на маркетплейсах
21 марта, 01:02
"Нужен административный механизм досудебного снятия фейкового отзыва, публикация опровержения. И уже в суде доказывать степень ущерба", - сказал Машаров.
Он подчеркнул, что недостоверные отзывы стали инструментом конкурентной борьбы и могут наносить серьезный ущерб бизнесу. При этом, по мнению Машарова, существующие механизмы защиты, включая судебные разбирательства, остаются длительными, требуя серьезной подготовки и привлечения юристов.
"Теоретически можно пойти по пути введения административной ответственности за такого рода публикации, но при условии, что будет привлекаться не только лицо, которое разместило данный отзыв, но и лицо, являющееся его автором. На практике установить автора отзыва значительно сложнее", - добавил Машаров.
Он также считает, что СМИ, маркетплейсы и социальные сети не должны нести ответственность за сам факт размещения подобных отзывов. По словам эксперта, роль таких площадок заключается в снятии подобных публикаций и размещении опровержений, если подобный отзыв набрал значительное число просмотров и стал "вирусным".
Машаров добавил, что дополнительным инструментом борьбы с фейками могут стать отраслевые кодексы этики, внедряемые и применяемые бизнес-ассоциациями.​​
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
22 октября 2025, 12:26
 
РоссияЕвгений МашаровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала