В ОП предложили метод борьбы с фейковыми отзывами в интернете

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Механизм досудебного удаления фейковых отзывов о товарах или услугах необходимо ввести в России, так как недостоверные публикации наносят серьезный ущерб бизнесу и отпугивают покупателей, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров отметил, что с недостоверной информацией граждане сталкиваются ежедневно, в том числе при выборе товаров и услуг, однако вводить штрафы за такие публикации нецелесообразно - требуются иные решения.

"Нужен административный механизм досудебного снятия фейкового отзыва, публикация опровержения. И уже в суде доказывать степень ущерба", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что недостоверные отзывы стали инструментом конкурентной борьбы и могут наносить серьезный ущерб бизнесу. При этом, по мнению Машарова, существующие механизмы защиты, включая судебные разбирательства, остаются длительными, требуя серьезной подготовки и привлечения юристов.

"Теоретически можно пойти по пути введения административной ответственности за такого рода публикации, но при условии, что будет привлекаться не только лицо, которое разместило данный отзыв, но и лицо, являющееся его автором. На практике установить автора отзыва значительно сложнее", - добавил Машаров.

Он также считает, что СМИ, маркетплейсы и социальные сети не должны нести ответственность за сам факт размещения подобных отзывов. По словам эксперта, роль таких площадок заключается в снятии подобных публикаций и размещении опровержений, если подобный отзыв набрал значительное число просмотров и стал "вирусным".