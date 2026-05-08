Медведев возложил цветы к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе
12:42 08.05.2026 (обновлено: 12:52 08.05.2026)
Медведев возложил цветы к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе

© Партия "Единая Россия"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу возложил цветы к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе, сообщается в официальном канале партии на платформе "Макс".
"Дмитрий Медведев, руководство и представители "Единой России" возложили цветы к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе", - сообщили в партии.
В памятном мероприятии также приняли участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, представители фракции "Единой России" в Госдуме, руководитель центрального исполнительного комитета Александр Сидякин, Герой РФ, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, участники специальной военной операции и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Сладков, Семен Пегов, Александр Коц, Алексей Ивлиев.
В Москве 9 мая состоится военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
