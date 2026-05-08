Врач рассказала, чем гаджеты опасны для детского зрения - РИА Новости, 08.05.2026
04:13 08.05.2026 (обновлено: 10:38 08.05.2026)
Врач рассказала, чем гаджеты опасны для детского зрения

Школьница со смартфоном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офтальмолог Елена Оноприенко рассказала, что длительное использование гаджетов детьми может привести к развитию близорукости.
  • Близорукость развивается из-за хронического спазма цилиарных мышц, который возникает при длительной концентрации на близко расположенном статичном экране гаджета.
  • Избыточное воздействие синего цвета от экранов гаджетов в вечернее время подавляет выработку мелатонина и приводит к нарушениям сна.
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Длительное использование гаджетов детьми является причиной развития близорукости и приводит к нарушениям сна, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.
"При концентрации на экране частота морганий падает в два-три раза, слёзная плёнка испаряется, глаз пытается компенсировать сухость приливом крови к сосудам, что вызывает покраснение глаз… Экраны гаджетов находятся близко и статично, что вызывает хронический спазм цилиарных мышц, что является ключевым механизмом развития близорукости", – сказала она.
Кроме того, врач рассказала, почему стоит ограничивать детей в использовании гаджетов в вечернее время.
"Избыточное воздействие синего цвета, особенно в вечернее время, подавляет выработку мелатонина – гормона сна, приводя к нарушениям засыпания и качества сна", – добавила офтальмолог.
