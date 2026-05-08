Постпред рассказал о страхе стран открыто поддерживать Россию в ОБСЕ

ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости рассказал о страхе стран открыто поддерживать Россию в организации.
"Это доминирующий настрой, и все альтернативные голоса пока звучат только в дискретных контактах, в частных переговорах, причем с явным опасением, что если об этом станет известно, то воинствующие русофобы в ЕС обязательно постараются наказать того или иного человека или даже ту или иную страну", - сказал Полянский.
При этом, по его словам, неформальное обсуждение на площадке ОБСЕ идет, но "за кулисами".
