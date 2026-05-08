09:22 08.05.2026
Херсонская область усиливает противодействие налетам БПЛА, заявил Сальдо

  • Херсонская область усиливает противодействие налетам дронов ВСУ, заявил губернатор области Владимир Сальдо.
  • Власти работают над совершенствованием системы оповещения и взаимодействием с военными, службами ПВО и РЭБ.
  • После атак ВСУ энергетики и аварийные бригады приступили к восстановлению и укреплению электроэнергетической инфраструктуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Херсонская область усиливает противодействие налетам дронов ВСУ, главное — сохранить жизни людей и обеспечить работу региона, заявил РИА Новости губернатор области Владимир Сальдо.
"По налетам дронов меры принимаются постоянно. Усиливается взаимодействие с военными, службами ПВО и РЭБ, совершенствуется система оповещения, экстренные и коммунальные службы работают в режиме готовности. Главное для нас — сохранить жизни людей и обеспечить работу региона даже под ударами", - сказал Сальдо.
По его словам, после того, как от недавних атак ВСУ все округа области полностью или частично оставались без света, энергетики и аварийные бригады сразу приступили к восстановлению и укреплению электроэнергетической инфраструктуры.
"Продолжаем создавать аварийные резервы, защищать объекты жизнеобеспечения, отрабатывать действия муниципалитетов при атаках и повреждениях инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
