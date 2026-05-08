Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО за сутки перехватила три БПЛА из Ирана - РИА Новости, 08.05.2026
14:30 08.05.2026
Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО за сутки перехватила три БПЛА из Ирана

Минобороны ОАЭ: ПВО перехватила две баллистические ракеты и три БПЛА из Ирана

Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
  • ПВО ОАЭ за сутки перехватила две баллистические ракеты и три БПЛА из Ирана, сообщило Минобороны.
  • Три человека получили ранения средней тяжести.
ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. ПВО ОАЭ за сутки перехватили 2 баллистические ракеты и 3 БПЛА из Ирана, сообщило Минобороны страны.
"8 мая системы ПВО ОАЭ перехватили 2 баллистические ракеты и 3 беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана, в результате чего 3 человека получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении в соцсети Х.
С начала регионального кризиса 28 февраля Объединенные Арабские Эмираты системы ПВО перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2263 беспилотных летательных аппарата.
