Минобороны ОАЭ заявило, что ПВО за сутки перехватила три БПЛА из Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО ОАЭ за сутки перехватила две баллистические ракеты и три БПЛА из Ирана, сообщило Минобороны.
- Три человека получили ранения средней тяжести.
ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. ПВО ОАЭ за сутки перехватили 2 баллистические ракеты и 3 БПЛА из Ирана, сообщило Минобороны страны.
С начала регионального кризиса 28 февраля Объединенные Арабские Эмираты системы ПВО перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2263 беспилотных летательных аппарата.